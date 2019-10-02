Son Dakika Haberleri: Rusya'da kontrolden çıkan tır otomobile çarpıp kafeye daldı: 2 ölü
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Rusya'da kontrolden çıkan tır otomobile çarpıp kafeye daldı: 2 ölü

1 saat önce

Rusya'da kontrolden çıkan bir TIR karşı şeride geçti.

Rusya'da kontrolden çıkan tır otomobile çarpıp kafeye daldı: 2 ölü, System.String[]
Rusya'da kontrolden çıkan bir TIR karşı şeride geçti. Bir otomobile çarpan TIR ardından kafeye daldı. Otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, TIR sürücüsü kafeye çarpmadan hemen önce araçtan atlayarak kendini kurtardı.

Olay, Altay Cumhuriyeti'nin Talmenka şehrinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR karşı şeride geçerek önce bir otomobile çarptı ardından bir kafeye daldı. Otomobildeki sürücü ve yolcunun hayatını kaybettigi kazada, TIR sürücüsünün kafeye çarpmadan hemen önce araçtan atladığı belirtildi. Kaza sonrası kafede yangının ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldüğü belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Tırdan yükselen dumanlar
-Tırın çarptığı kafenin çatısından yükselen dumanlar
-Tırın çarptığı otomobilin son hali


Altay, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:51 Kaynak: DHA
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