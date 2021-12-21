Rusya'da kontrollü çığ düşmesi - Son Dakika

Rusya'daki Elbruz Dağı'nda çığ felaketinin önüne geçilmesi amacıyla top atışı ile kontrollü çığ düşmesi gerçekleştirildi. O anları umursamayan 2 kişi ise video çekmeye devam etti.

Rusya'ya bağlı Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Elbruz Dağı'nda yoğun kar yağışı sırasında meydana gelen çığ felaketlerine karşı önlem alınıyor. Elbruz Dağı'nda yoğun yağış sonrası bu yıl da büyük kar kütleleri birikti. Çığ düşmesinin önüne geçilmesi için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı bir ekip, dağın karşısına yerleştirilen askeri topu ateşledi. Ateşlemenin ardından Elbruz Dağı'ndan büyük bir çığ düştü. İki kişi ise çığ anını cep telefonu ile kaydederken büyük tehlike yaşadı. Paylaşıldıktan sonra sosyal medyada hızla yayılan kontrollü çığ düşürüldüğü anlar büyük ilgi topladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)