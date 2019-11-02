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Rusya'da köpek fuarı

7 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Rusya-2019" uluslararası köpek fuarına 34 ülkeden 9 binden fazla köpek katıldı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Rusya-2019" uluslararası köpek fuarına 34 ülkeden 9 binden fazla köpek katıldı.

Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI) ve Rusya Kinoloji Federasyonu iş birliğiyle Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı binlerce kişi ziyaret etti.

34 ülkeden farklı cinslerde 9 bini aşkın köpeğin yer aldığı fuarda, "köpek güzellik yarışması", "en iyi saç tasarımı" gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.

Köpeklerle ilgili sunumlara da yer verilen fuar, pazartesi günü sona erecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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