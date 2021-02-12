Rusya'da köpeklerin rengi maviye döndü - Son Dakika

Rusya'da köpeklerin rengi maviye döndü

12.02.2021 15:57
Rusya'da köpeklerin rengi maviye döndü, System.String[]

Rusya'da bir kimya fabrikası çevresinde görülen mavi renkteki köpekler bölge halkında büyük paniğe neden oldu.

Rusya'da bir kimya fabrikası çevresinde görülen mavi renkteki köpekler bölge halkında büyük paniğe neden oldu.

Rusya'nın Nijniy Novgorod Bölgesi'ne bağlı Dzerjinsk kentinde 2015 yılında kapanan fakat içinde hala kimyasal maddeler bulunan bir kimya fabrikasının çevresinde yaşayan sokak köpekleri mavi renge bürünmeye başladı. Bazı köpeklerin tüyleri masmavi olurken bazıları ise maviye yakın renklere büründü. Fiziksel olarak bir sorunu görünmeyen köpekler bölgede yaşayan halkın dikkatini çekti. Yetkililere köpeklerin renginin maviye dönüştüğünü bildiren bölge sakinleri inceleme için bir cevap alamayınca bu kez bu köpeklerin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden yayınlayarak endişelerini dile getirdi. Fabrikanın zehirli atıklarının köpeklerin rengine yansıdığını savunan bölge sakinleri hem fabrikada hem de köpekler üzerinde inceleme yapılmasını isteyerek, bölgede yaşayan herkesin zehirli atıklar nedeniyle zarar görebileceğini ifade etti.

Bölge sakinlerinin sosyal medyadan yaydığı fotoğraf ve görüntüler ülkede kısa sürede ses getirince Rus basını da olayı gündeme taşıdı. Rus medyasında geniş yer bulan olayın ardından yetkililer soruşturma başlattı. Veterinerlerin köpekler üzerinde inceleme başlattığı, bazı uzmanların da fabrikadan alınan maddeler üzerinde inceleme yapmaya başladığı duyuruldu. İnceleme sonuçlarının belli olmasından sonra kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. Bölge halkının panik yapmaması gerektiği, köpeklerin yakalanıp barınaklara götürülmeye başlandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Nijniy Novgorod, Kimyasal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da köpeklerin rengi maviye döndü - Son Dakika


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