Rusya'da Köprü Çöktü: 13 Yaralı

- Rusya'da köprü çöktü: 13 yaralıMOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yıl kutlamaları sırasında köprünün çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

- Rusya'da köprü çöktü: 13 yaralı



MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yıl kutlamaları sırasında köprünün çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yıl kutlamaları sırasında yalnızca yayaların kullandığı köprü çöktü. Moskova'nın tam merkezinde bulunan Gorki Park içerisindeki köprünün üzerinde toplanan yüzlerce kişi, bir anda 2019'un ilk şokunu yaşadı. Yeni yıla girerken geri sayımın başladığı sırada aşırı yükü kaldıramayan köprü çöktü. Köprünün nehir kenarına denk gelen kısmında yaşanan çökme sonucu birçok kişi aşağıya düştü. Köprünün nehir ortasında bulunan kısmının çökmemesi ise büyük bir faciayı önledi. Nehir kenarında bekleyenlerin de üstüne çöken köprünün görüntüleri eğlenenler tarafından kayda alındı. Yaşanan çökme sonucu yaralanan 13 kişinin Moskova'daki çeşitli hastanelere kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

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