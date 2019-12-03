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Rusya'da köprünün çökme anı kamerada

6 saat önce

Rusya'da köprünün, altından geçen otoyola çökme anı bir aracın araç için kamerasınca kaydedildi.

Rusya'da köprünün çökme anı kamerada, System.String[]

Rusya'da köprünün, altından geçen otoyola çökme anı bir aracın araç için kamerasınca kaydedildi. Olayda, 2 kişi yaralandı.

Rusya'nın Orenburg kentinde köprü çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yetkililer, köprünün ağır yüklü bir TIR'ın geçişi sonucu çöktüğünü belirtti. Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya ilişkin cezai soruşturma başlatıldığını açıklarken, köprünün onarım işlemlerinin ise 2020 yılı içerisinde bitirileceği duyuruldu.


Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:46 Kaynak: DHA
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