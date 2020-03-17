Rusya'da Korona tedavisi gören 8 kişi taburcu edildi - Son Dakika

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Rusya'da Korona tedavisi gören 8 kişi taburcu edildi
6 saat önce
Rusya'da Korona virüsü tedavisi gören 8 kişinin iyileşerek taburcu edildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:14 Kaynak: İHA
Rusya'da Korona virüsü tedavisi gören 8 kişinin iyileşerek taburcu edildiği açıklandı.
Korona virüsü vaka sayısının 93'e ulaştığı Rusya'da tedavi gören 8 kişinin taburcu edildiği duyuruldu. Rus hükümetinin Korona virüsüne ilişkin bilgilendirmelerinin yer aldığı internet sitesinden yapılan açıklamada, 8 kişinin tedavilerinin olumlu sonuçlandığı ve bu kişilerin taburcu edilerek evlerine gönderildiği duyuruldu. Açıklamada, taburcu edilen kişilerin evlerinde de gözlem altında tutulacağı belirtilirken, 85 kişinin tedavisinin devam ettiği ifade edildi. - MOSKOVA
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