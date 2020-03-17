Rusya'da Korona tedavisi gören 8 kişi taburcu edildi - Son Dakika

Rusya'da Korona virüsü tedavisi gören 8 kişinin iyileşerek taburcu edildiği açıklandı.



Korona virüsü vaka sayısının 93'e ulaştığı Rusya'da tedavi gören 8 kişinin taburcu edildiği duyuruldu. Rus hükümetinin Korona virüsüne ilişkin bilgilendirmelerinin yer aldığı internet sitesinden yapılan açıklamada, 8 kişinin tedavilerinin olumlu sonuçlandığı ve bu kişilerin taburcu edilerek evlerine gönderildiği duyuruldu. Açıklamada, taburcu edilen kişilerin evlerinde de gözlem altında tutulacağı belirtilirken, 85 kişinin tedavisinin devam ettiği ifade edildi. - MOSKOVA