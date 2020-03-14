Rusya'da korona vakası 59'a yükseldi - Son Dakika
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Rusya'da korona vakası 59'a yükseldi

6 saat önce

Rusya'da korona virüs vakasının 59'a yükseldiği açıklandı.

Rusya'da korona vakası 59'a yükseldi, System.String[]

Rusya'da korona virüs vakasının 59'a yükseldiği açıklandı.

Korona virüsün görüldüğü kişi sayısında her gün artış görüşen Rusya'da dün 8 kişide virüse rastlanıldığı açıklandı. Gün içinde Rusya'nın Kemerovo bölgesinde 2 kişide daha korona virüsü tespit edildiği açıklanırken akşam saatlerine doğru Rusya Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada virüs tespit edilen kişi sayısının 59'a yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte Rusya'da 14 kişide Korona virüsü tespit edildiği öğrenilirken bu kişilerden 9'u Moskova'da 1'i Moskova Bölgesi'nde 2 kişinin Kemorovo Bölgesi'nde 1'i St. Petersburg'da ve 1'i Kaliningrad bölgesinde karantina altında tutulduğu ifade edildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
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