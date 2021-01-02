Rusya'da korona virüs aşısı olanların sayısı 800 bini aştı - Son Dakika

Rusya'da korona virüs aşısı olanların sayısı 800 bini aştı

02.01.2021 20:40
Rusya'da korona virüs aşısı olanların sayısı 800 bini aştı, System.String[]

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Bugün 1 buçuk milyondan fazla aşı Rusya'nın tüm gönderilerek aşı merkezlerine teslim edildi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Bugün 1 buçuk milyondan fazla aşı Rusya'nın tüm gönderilerek aşı merkezlerine teslim edildi. Aşılama çok yoğun bir biçimde sürüyor, aşı olanlar ile ilgili tüm verilere göre yaptıranların sayısı 800 bini aşmış durumda" dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Tver bölgesinde salgın hastanelerini inceledi. Hastane heyetleriyle hasta tedavilerini ve hastanelerin yeterliliğini inceleyen Muraşko ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının halka uygulanmaya devam ettiğini ifade eden Muraşko, "Bugün 1 buçuk milyondan fazla aşı Rusya'nın tüm gönderilerek aşı merkezlerine teslim edildi. Aşılama çok yoğun bir biçimde sürüyor, aşı olanlar ile ilgili tüm verilere göre yaptıranların sayısı 800 bini aşmış durumda" dedi.

Ülkede Sputnik V aşısı yaptıran herkesin aşı sertifikası alabileceğini söyleyen Muraşko, "Aşı işleminden geçen hastalar, devlet hizmetleri sitesinde kendi hesapları üzerinden korona virüs aşısı yaptırdıklarına dair aşı sertifikası alabilecek" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da korona virüs aşısı olanların sayısı 800 bini aştı
Rusya'da korona virüs aşısı olanların sayısı 800 bini aştı
Rusya'da korona virüs aşısı olanların sayısı 800 bini aştı

Münir Karaloğlu, Hastane, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da korona virüs aşısı olanların sayısı 800 bini aştı - Son Dakika


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