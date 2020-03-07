Rusya'da korona virüs vaka sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika

Rusya'da korona virüs vaka sayısının 14'e yükseldiği öğrenildi.

Moskova'daki Yeni Koronavirüs Enfeksiyonu Önleme ve Mücadele Merkezi, Rusya'da 4 kişide daha korona virüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyururken, ülke genelindeki vaka sayısı 14'e yükseldi. Açıklamada, Rusya'nın Lipetsk şehrinde 3, St. Petersburg şehrinde ise 1 kişiye teşhis konulduğu belirtilirken, 4 kişinin de son seyahatlerini İtalya'ya gerçekleştirdiği ifade edildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, ülke genelinde 811 kişinin korona virüs nedeniyle gözlem altında tutulduğu ifade edilmişti.

FİNLANDİYA'DA KORONA VİRÜS VAKA SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Finlandiya'da korona virüs vaka sayısı 6 yeni vakayla 19'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs, dünya ülkelerine yayılmaya devam ediyor. Finlandiya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki korona virüs vaka sayısı 6 yeni vaka tespit edilmesiyle 19'a yükseldi. Virüsün yeni tespit edildiği hastaların, İtalya seyahatinde bulunan kişiler ve bu kişilerle temas edenlerin olduğu belirtildi. Ayrıca yeni vakalardan 2'sinin Tampere şehrinde, diğerlerinin ise başkent Helsinki bölgesinde bulunduğu belirtilirken, hastaların karantina altında alındığı ifade edildi.

(Erhan Altıparmak-Mehmet Yılmaz/İHA)