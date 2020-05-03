- Rusya'da korona virüs vaka sayısında bir günde rekor artış - Son Dakika

- Rusya'da korona virüs vaka sayısında bir günde rekor artış

MOSKOVA - Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son bir günde 10 bin 633 vaka kayıtlara geçerken ölü sayısı bin 280'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 240 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Rusya'da bilanço artıyor. Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 633 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 134 bin 687'ye ulaştığı bildirildi. Söz konusu artışın ülkede şu ana kadar tespit edilen en yüksek günlük artış olduğu aktarıldı. Ülkede korona virüsten 58 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının bin 280'e ulaştığı açıklandı.

Ülke genelinde 4 binden fazla Covid-19 testi yapıldığı belirtilirken iyileşenlerin sayısı 16 bin 639 olarak açıklandı.

Öte yandan geçtiğimiz 30 Nisan'da Rusya'da Başbakan Mihail Mişustin, video konferans yöntemiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği toplantıda korona virüs testinin pozitif sonuç verdiğini duyurmuştu. 54 yaşındaki Başbakan Mişustin'in başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'u önerirken Putin'in söz konusu öneriyi kabul ettiği bildirilmişti.