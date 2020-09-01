Rusya'da korona virüs vakaları 1 milyonu geçti - Son Dakika

Rusya'da toplam vaka sayısı 1 milyonu geçtiğini duyuruldu.

Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken Rusya'daki korona vakaları önemli bir artış görüldü. Ülkedeki toplam korona virüs vaka sayısı 1 milyon 48'e yükselirken, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 17 bin 299 oldu.

Rusya, 6 milyondan fazla korona virüs vakası görülen ABD, yaklaşık 4 milyon vaka görülen Brezilya ve 3 bin 694 binden fazla vaka kaydedilen Hindistan'ın ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan, Ağustos ayın başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıklamış. "Korona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi" ifadesini kullanmıştı. - MOSKOVA