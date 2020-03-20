Rusya'da korona virüs vakalarında son 2 günde rekor artış - Son Dakika

Rusya'da korona virüs vaka sayısı 253'e yükselirken vaka sayısında son 2 günde rekor artış yaşandığı kaydedildi.



Rusya Korona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından dün yapılan açıklamada 52 kişinin daha korona virüs taşıdığı duyurulmuştu. Rus yetkililer, bugün de 33 kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada, Yakutistan, St. Petersburg ve Samara bölgelerinde 4'er kişide, Moskova, Tümen ve Ulyanovsk bölgesinde 6'şar kişide, Novosibirsk bölgesinde 2'şer kişide ve Kirov bölgesinde 1 kişide korona virüsünün tespit edildiğini duyuruldu. Virüs taşıdığı tespit edilen kişilerin karantina altına alındığını bildirildi.



Yetkililer ayrıca, başkent Moskova'da korona virüs taşıyan kişi sayısının toplam 131'e yükseldiği ifade etti. Yetkililer son 24 saatte virüs tespit edilen kişilerin büyük çoğunluğunun Avrupa ülkelerinden geldiğini belirtirken aralarında 2 çocuğun bulunduğunu aktardı.



Rusya'da şu ana kadar 253 korona virüs vakası tespit edildi, vakalardan sadece 1'i hayatını kaybetti. - MOSKOVA