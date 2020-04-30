Rusya'da korona virüsten ölen Türk vatandaşı Tekirdağ'da toprağa verildi - Son Dakika

Rusya'da korona virüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşı memleketi Tekirdağ'da toprağa verildi.



Yaklaşık 20 yıldır Rusya'da iş hayatını sürdüren elektrik formeni 52 yaşındaki M.Ş.'nin, korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Rusya'dan özel bir uçakla Türkiye'ye getirilen M.Ş.'nin cenazesi, memleketi Malkara'nın Elmalı Mahallesi Mazarlığı'nda toprağa verildi. M.Ş.'nin vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Elmalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban, "Kardeşimiz, yaklaşık 20 yıldır Rusya'da görev yapıyordu. Korona virüs nedeniyle vefat ettiğini öğrendik. Cenazesi, mahallemize getirilerek, mezarlığımızda defnedildi. Cenazenin getirilmesinde yardımcı olduğu için Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve Dışişleri Bakanımıza, yakınları adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi. - TEKİRDAĞ