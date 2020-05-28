Rusya'da korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 4 bin 142'ye, vaka sayısı ise 379 bin 51'e yükseldi.

Rusya Korona Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 174 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 4 bin 142'ye yükseldiği bildirildi. Ülkede toplam ölü sayısı 4 bini aşarken son 24 saatte 8 bin 371 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 379 bin 51'e ulaştığı açıklandı. Rusya, dünya genelinde en çok korona virüs vaka sayısına sahip 3. ülke konumunda bulunuyor.

Rusya'da bir günde en yüksek ölü sayısı 26 Mayıs'ta kayda geçmişti. Ülkede dün 161, 26 Mayıs'ta 174, 25 Mayıs'ta 92, 24 Mayıs'ta 153, 23 Mayıs'ta 139, 22 Mayıs'ta 150, 21 Mayıs'ta 127, 20 Mayıs'ta 135 kişi öldü.

Rusya'da korona virüs salgınının başlangıcından itibaren yapılan toplam test sayısı 9 milyon 701 bin 280 olarak açıklandı. Ülkede ayrıca, 150 bin 993 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken 2 bin 300 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

(İHA)