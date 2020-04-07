Rusya'da korona virüsü ile mücadelede yardım kampanyası başlatılıyor - Son Dakika

Korona virüsü ile mücadele kapsamında uzmanlar ile telekonferans yoluyla toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı yardım kuruluşları aracılığıyla bağış kampanyası toplanması ile ilgili kararnameyi imzaladı.



Rusya'da korona virüsü ile mücadele edilirken yaklaşık 2 haftadır izole bir şekilde odasında çalışan ve toplantılarını telekonferans yoluyla yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkedeki korona virüsü konusunda uzmanlarla toplantı yaptı. Yine telekonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda Putin ülke genelinde çalışan kişi sayılarının azaltılması gerektiğini söyleyerek yeni tedbirleri işaret etti. Ülkede halkın sağlığı ve ekonomik durumun çok önemli olduğunu ifade eden Putin uzmanlardan sürekli olarak fikirler alarak ülkedeki korona virüsü yayılımına karşı bilgiler edindi. Putin ayrıca uzmanlardan ülke genelindeki çalışma sürelerinin kısaltılması konusunda da fikir alırken konuşmasında ise korona virüsü salgınının en yüksek seviyede olduğu günlerin devam ettiğini henüz salgının azaltılamadığını söyledi.



Yardım kampanyası başlatılıyor



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzmanlar ile yapılan toplantının ardından önemli bir kararnameye imza attı. Rusya hükümeti kontrolünde bazı kuruluşlar tarafından yardım kampanyası başlatılacak. Korona virüsünden zarar gören aileler ve bireyler için kullanılacak olan yardımlar tek bir fonda toplanacak. Putin'in imzaladığı kararnameye göre çalışmalar en yakın zamanda başlatılacak ve bağış kampanyasına start verilecek.



Boris Johnson'a mesaj gönderdi



Putin yapılan toplantının ve imzaladığı kararnamenin ardından korona virüse yakalanan ve 10 gün boyunca evinde karantina altında tutulduktan sonra hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Putin mesajında, "Bu zor zamanda samimi desteğimi ifade etmek istiyorum. Enerjik haliniz, iyimser ve mizah anlayışınız ile hastalığı yeneceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA