Rusya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

Rusya'da korona virüs nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8'e, vaka sayısı bin 534'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Rusya'da can kaybı artıyor. Korona virüsü vakalarının son günlerde artış gösterdiği Rusya'da Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 8'e yükseldi. En çok ölümün yaşandığı kentin başkent Moskova olduğu belirtilirken virüsten ölen son kişinin 90 yaşındaki bir hasta olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Son 24 saatte ülkenin 64 bölgesinde 270 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı bin 534 olmuştur. Yine son 24 saatte 15 kişi iyileşirken toplam taburcu edilen hasta sayısı 64 olmuştur. Son 1 günde korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 kişi daha artarak toplamda 8'e yükselmiştir" denildi.

BAŞKENTTE 13 ÇOCUKTA KORONA TESPİT EDİLDİ

Merkez tarafından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da son 24 saatte 197 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı ise bin 14 oldu. Moskova'da 13 çocuğa korona virüsü tanısı konulduğu ve tedavilerine devam edildiği açıklandı. Yeni vakaların 152'sinin 18 ile 65 yaş arasında, 32'sinin 65 yaş üstünde olduğu belirtildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)