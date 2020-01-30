Rusya'da korona virüsü şakası tepkiye neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da korona virüsü şakası tepkiye neden oldu - Son Dakika

Rusya'da korona virüsü şakası tepkiye neden oldu

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüsünü kullanarak şaka yapan Rus genç, büyük tepki çekti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüsünü kullanarak şaka yapan Rus genç, büyük tepki çekti.

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve giderek çok sayıda ülkeye yayılan korona virüsü, Rusya'da da tedirginliğe neden olurken Rus bir gencin korona virüsüne yönelik yaptığı şaka ortalığı karıştırdı. Yaptığı şakaları kayda alarak sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Rus bir genç, bu kez korona virüsüne yakalanmış bir hastayı taklit etti. Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehir merkezinde arkadaşlarıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan genç, ağzına maske taktıktan sonra yürümeye başladı. Bir süre sonra yere yığılan gencin başında toplananlar olayın şaka olduğunu anlamadan gençle ilgilenmeye çalıştı. Bir süre şakacı gencin ayarladığı 2 kişi minibüsle gelerek sözde genci hastaneye kaldırdı. Özel kıyafetlerle genci sedyeyle alan kişiler araca yükledikleri genci götürdü. O anlar genç tarafından sosyal medyaya yüklendi ve hızla yayıldı. Görüntüleri izleyen Ruslar, ciddi bir durumda şaka yapan ve bundan kazanç sağlamaya çalışan gencin yargılanması gerektiğini savunarak savcılara çağrıda bulundu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da korona virüsü şakası tepkiye neden oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de "Ufak Fıstık" adlı robot karantinadaki insanlara yiyecek götürüyor
Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti İsrailli genç kız "toprak" karşılığında Rusya tarafından serbest bırakıldı Hamile olduğunu duyuran Bircan Bali, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:14:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da korona virüsü şakası tepkiye neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]