Rusya'da korona virüsü taşıyan kişi sayısı 93'e yükseldi - Son Dakika
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Rusya'da korona virüsü taşıyan kişi sayısı 93'e yükseldi

7 saat önce

Rusya'da dün 63 olarak açıklanan korona virüsü teşhisi konulan kişi sayısında rekor artış gözlenirken, bugün bu sayının 93'e yükseldiği açıklandı.

Rusya'da korona virüsü taşıyan kişi sayısı 93'e yükseldi, System.String[]

Rusya'da dün 63 olarak açıklanan korona virüsü teşhisi konulan kişi sayısında rekor artış gözlenirken, bugün bu sayının 93'e yükseldiği açıklandı.


Tüm dünyada hızla yayılan korona virüsü Rusya'da da yayılmaya devam ediyor. Rusya'da korona virüsü ile ilgili açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikov dün 63 olarak açıklanan korona virüsü taşıyan kişi sayısını bugün 93 olarak duyurdu. Bir günde 30 kişide birden korona virüsü teşhis edilmesiyle ilgili bilgiler veren Golikov, bu kişilerden 7'sinin hastanelerde korona virüsü taşıyan kişilerin tedavileri sırasında hastalardan virüsü kaptığını belirtti.


Rusya'da toplam 15 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu ifade eden Golikov, bu kişilerin çoğunluğunun yurt dışı seyahatlerinden sonra Rusya'ya dönen kişiler olduğunu ve yurtdışı seyahatlerinden sonra temas ettiği kişiler olduğunu aktardı. Rusya'da korona virüsü tespiti için çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Golikov, hızlı bir şekilde 100 bin adet korona virüsü testi kiti üretimine devam edildiğini açıkladı. - MOSKOVA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
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