Rusya'da koronavirüs tedavisi gören kadın polis memuru intihar etti - Son Dakika

Rusya'da koronavirüs tedavisi gören kadın polis memuru intihar etti

Rusya'da, hastanede koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören kadın polis memuru aldığı ilaçların etkisiyle kaldığı hastane odasının camından düşerek hayatını kaybetti.

Rusya'da koronavirüs tedavisi gören kadın polis memuru intihar etti, System.String[]
Rusya'da, hastanede koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören kadın polis memuru aldığı ilaçların etkisiyle kaldığı hastane odasının camından düşerek hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, kaldığı odanın penceresinden yaklaşık 15 m yükseklikten düşen, 2 çocuk annesi polis memuru Natalya Shcherbakova (45)'nın ölümü ile ilgili ailesi, koronavirüs tedavisi için verilen ilaçların neden olduğunu iddia edildi.

KORONAVİRÜSE KARŞI ALDIĞI İLAÇ İNTİHAR ETTİRDİ

Hastane yetkilileri, Shcherbakova'nın 5. Kattan atlayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.Ancak, ölmeden 3 gün önce ailesi ile telefonda konuşan polis memuru Shcherbakova'nın ölüm korkusu yaşadığını söyledikten sonra, doktoru ile konuşan kızına sağlık durumu ile ilgili korkulacak bir şey olmadığı bilgisi verildiği bildirildi. Polis memuru Shcherbakova'nın 61 yaşındaki eşi Konstantin ve 19 yaşındaki ikiz kızları, kendisine verilmiş olan antibiyotik levofloksasin'in ölümüne neden olabileceğini ileri sürdü.Sağlık görevlileri, Shcherbakova'nın sisteminde bilinmeyen bir antidepresan izleri bulduğunu ve bunun ruh sağlığını bozmuş olabilecek yan etkilerinden dolayı intihar ettiği bilgisini verdi.

AİLEDEN HASTANEYE DAVAShcherbakova'nın ailesi, hastaneye dava açmayı ve koronavirüsün çalıştığı ofiste görüldüğü ilk zamanlarda, kendisinin ve meslektaşlarının tecrit edilmemesi nedeniyle, Rus İçişleri Bakanlığı'nı protesto etmeyi planlıyor. Daha önce üç sağlık görevlisi de aynı hastanede tedavi görürken, camdan düşerek hayatını kaybettiği kaydedildi.


- Rusya
Koronavirüs, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya'da koronavirüs tedavisi gören kadın polis memuru intihar etti - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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