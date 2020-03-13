Rusya'da koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 45'e çıktı

Rusya Sağlık Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte koronavirüs teşhisi koyulan kişi sayısı 11 artarak 45'e yükseldi. Açıklamada, vakaların başkent Moskova , St. Petersburg ve Perm kentlerinde görüldüğü kaydedildi.

Rusya 'da koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulan kişi sayısı 45'e çıktı.

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