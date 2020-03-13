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Rusya'da koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 45'e çıktı
6 saat önce
Rusya'da koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulan kişi sayısı 45'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
Rusya'da koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulan kişi sayısı 45'e çıktı.
Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte koronavirüs teşhisi koyulan kişi sayısı 11 artarak 45'e yükseldi. Açıklamada, vakaların başkent Moskova, St. Petersburg ve Perm kentlerinde görüldüğü kaydedildi.
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