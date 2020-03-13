Rusya'da koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 45'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 45'e çıktı - Son Dakika Dünya

Rusya'da koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 45'e çıktı

6 saat önce

Rusya'da koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulan kişi sayısı 45'e çıktı.

Rusya'da koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 45'e çıktı, System.String[]

Rusya'da koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulan kişi sayısı 45'e çıktı.

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte koronavirüs teşhisi koyulan kişi sayısı 11 artarak 45'e yükseldi. Açıklamada, vakaların başkent Moskova, St. Petersburg ve Perm kentlerinde görüldüğü kaydedildi.


Sağlık Bakanlığı, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
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