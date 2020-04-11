Son Dakika › Dünya › Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106'ya çıktı - Son Dakika Dünya
Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106'ya çıktı
14 dakika önce
Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi.
Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 13 bin 584'e çıktı.
Rusya'da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1667 yükselerek 13 bin 584'e çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 12 kişi daha artarak 106'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:33 Kaynak: DHA
Son Dakika Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor