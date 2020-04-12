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Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 130'a çıktı
6 saat önce
Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 130'a yükselirken ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 15 bin 770'e çıktı.
Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 130'a yükselirken ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 15 bin 770'e çıktı.
Rusya'da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 186 artarak 15 bin 770'e çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 24 kişi daha artarak 130'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:52 Kaynak: DHA
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