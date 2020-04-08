Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 63'e çıktı

Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 63'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 8 bin 672'ye çıktı.

Rusya'da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1175 yükselerek 8 bin 672'ye çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 63'e yükseldi.