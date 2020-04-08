Son Dakika › Dünya › Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 63'e çıktı - Son Dakika Dünya
Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 63'e çıktı
6 saat önce
Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 63'e yükseldi.
Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 63'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 8 bin 672'ye çıktı.
Rusya'da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1175 yükselerek 8 bin 672'ye çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 63'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:07 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Dünyada ilk KKKA aşısını bulmuştu: Covid-19'u da izole etmeyi başardı İngiliz model koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı