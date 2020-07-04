Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 674 bin 515, ölü sayısı 10 bin 27'ye yükseldi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 674 bin 515, ölü sayısı 10 bin 27'ye yükseldi.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 632 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 674 bin 515'e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 168 artarak 10 bin 27, iyileşen sayısı 8 bin 968 artarak 446 bin 879'a ulaştı.

Son 9 gündür günlük vaka sayısı 7 binin altında kalan Rusya'da vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 29,6'sında semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 680 artarak 224 bin 210, ölü sayısı 25 artarak 3 bin 929'a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamaya göre ise son 24 saatte 301 bin test yapıldı. Bugüne kadar yapılan test sayısı ise 20 milyon 700 bini geçti. Ayrıca 280 binden fazla kişi de gözetim altında bulunuyor.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Son Dakika Dünya

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