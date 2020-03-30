Rusya'da Kovid-19 salgını nedeniyle önlemler artıyor - Son Dakika

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor. Moskova Belediyesi, şehirde sokağa çıkma kısıtlamalarının 5 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar uzatılması kararını açıkladı. Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da 1836 vaka açıklanmıştı. Kentin önemli meydanları, yollar ve geçitler adeta sessizliğe büründü.