Rusya'da Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı - Son Dakika

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Rusya'da Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
7 saat önce
Boş meydanlardan detaylar Dezenfekte çalışması detayları Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, salgına karşı yeni tedbirler alındı.
Boş meydanlardan detaylar
Dezenfekte çalışması detayları Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, salgına karşı yeni tedbirler alındı. Moskova Belediyesi kent merkezindeki yoğun kullanılan alanların temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:11 Kaynak: AA
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