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Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük ölü sayısı kaydedildi - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük ölü sayısı kaydedildi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:20
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 786 ile "en yüksek" can kaybı kaydedilirken toplam ölü sayısı 145 bini geçti.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 786 ile "en yüksek" can kaybı kaydedilirken toplam ölü sayısı 145 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 827 artarak 5 milyon 857 bin 2'ye, virüsten iyileşen sayısı 21 bin 269 artışla 5 milyon 257 bin 483'e çıktı.

Son 24 saatte 786 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlamasından bu yana "en yüksek" günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 145 bin 278'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 966 artarak 1 milyon 443 bin 598'e, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109 artışla 23 bin 967'ye yükseldi.

24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü Rusya'da, dün 24 bin 702 kişi virüse yakalanmış, 780 can kaybı yaşanmıştı.

Kovid-19'a karşı tedbirler sertleştirilmişti

Haziran başında Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Rusya'nın birçok bölgesinde virüse karşı tedbirler yeniden uygulamaya konulmuştu.

Önlemlerin sıkılaştırıldığı Moskova'da tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin gece saat 23.00'ten sabah saat 06.00'ya kadar müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Ruslar, söz konusu saatlerde uzaktan yemek sipariş edebiliyor.

Moskova'da 22 Haziran'da sadece aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptıranların, barkod (QR kod) sistemiyle restoran ve kafelere gidebilmesi yönünde karar alınmıştı.

Şehirdeki firmaların, personelin en az yüzde 30'unu uzaktan çalıştırması zorunluluğu devam ederken, 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalışması kararlaştırılmıştı.

Rusya'da aşılanma zorunluluğu getirilmişti

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlatılmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Kovid-19'a karşı "yeniden" aşılama sürecinin 1 Temmuz'da başladığı Moskova'da, halk Rus üretimi iki dozlu "Sputnik V" ile tek dozlu "Sputnik Light"la aşılanabiliyor.

Koronavirüs, Haziran, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 'en yüksek' günlük ölü sayısı kaydedildi - Son Dakika


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