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Rusya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları artıyor - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları artıyor

13.12.2021 12:00
Rusya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları artıyor

Rusya'da 16 kişide daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının görüldüğü bildirildi.

Rusya'da 16 kişide daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının görüldüğü bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Rusya'ya gelen 177 kişiden 16'sında Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini belirtti.

Bu kişilerin tamamının gözlem altında olduğunu kaydeden Golikova, "Bu oran neredeyse yüzde 10. Bu, oldukça yüksek bir seviye, dolayısıyla yüksek bulaşıcılık ve olası salgını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'da 6 Aralık'ta Güney Afrika'dan dönen iki kişide ilk kez Omicron varyantına rastlanmıştı.

Ülkede 8 Aralık'ta alınan kararla Botsvana, Zimbabve, Lesotho, Madagaskar, Mozambik, Namibya, Tanzanya, Esvatini, Güney Afrika ve Hong Kong'dan gelen vatandaşlara 14 günlük karantina zorunluluğu getirilmişti.

Rusya'da Kovid-19 durumu

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 29 bin 558 artarak 10 milyon 46 bin 454'e, sağlığına kavuşan sayısı ise 28 bin 561 artışla 8 milyon 769 bin 916'ya ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı olarak 1121 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 290 bin 604'e çıktı.

Güney Afrika, Koronavirüs, Omicron, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları artıyor - Son Dakika
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