Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 122 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 122 bin 241'e, ölü sayısı 19 bin 799'a yükseldi. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 431 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 122 bin 241'e çıktı. Artan günlük vaka sayısı 13 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 150 artarak 19 bin 799'a, iyileşen sayısı 5 bin 750 artarak 923 bin 699'a ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6'da kalırken, yeni vakaların yüzde 24,2'sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 970 artarak 279 bin 358'e, ölü sayısı 16 artarak 5 bin 100'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 43 milyon 600 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.