Rusya'da son 24 saatte 10 bin 888 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 888 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 225 bin 889'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 888 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 225 bin 889'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 117 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 21 bin 475'e ulaştığını açıkladı.