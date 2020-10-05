Rusya'da son 24 saatte 10 bin 888 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 888 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 225 bin 889'a ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 10 bin 888 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 225 bin 889'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 117 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 21 bin 475'e ulaştığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:33 - Kaynak: DHA
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