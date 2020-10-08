Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 260 bini aştı - Son Dakika

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 260 bin 112'ye, ölü sayısı 22 bin 56'ya çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 493 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 260 bin 112'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte sağlığına kavuşanların sayısı 7 bin 54 artarak 1 milyon 2 bin 329, ölen sayısı 191 artışla 22 bin 56 oldu.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,7'sinde salgın belirtileri bulunmazken, vaka sayısındaki günlük artış oranı 5 gündür yüzde 0,9 olarak görülüyor.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 323 artarak 318 bin 111'e, ölenlerin sayısı ise 55 artışla 5 bin 497'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 439 bin Kovid-19 testi yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 49 milyon 100 bini geçtiğini bildirdi.

Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede, 11 Mayıs'ta 11 bin 656 vakanın tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka görülmüştü.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.