Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 41 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 41 bin 7'ye, ölü sayısı 18 bin 135'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 218 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 41 bin 7'ye çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 142 artarak 18 bin 135'e, iyileşen sayısı 6 bin 409 artarak 856 bin 458'e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kaldı. Yeni vakaların yüzde 22,9'unda semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 642 artarak 268 bin 384'e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 933'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 328 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 39 milyon 200 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.