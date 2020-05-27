Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 370 bini aştı - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 370 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 370 bin 680'e, ölü sayısı 3 bin 968'e yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 370 bini aştı, System.String[]

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 370 bin 680'e, ölü sayısı 3 bin 968'e yükseldi.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 338 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 370 bin 680'e çıktı.

Ülkede, ölü sayısı 161 artarak 3 bin 968'e, iyileşen sayısı 11 bin 79 artarak 142 bin 208'e ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e düşerken, yeni vakaların yüzde 40,8'inde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 23 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Şehirde günlük vaka sayısı 2 bin 140 artarak 171 bin 443'e, ölü sayısı 73 artarak 2 bin 183'e çıktı.

Şehirde toplam 67 bin 458 kişinin sağlığına kavuştuğu açıklandı.

9 milyon 400 binden fazla test yapıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son 24 saatte 255 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 9 milyon 400 binden fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, ülkede 296 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, salgın ile mücadeleye yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesinde başkent Moskova'nın ilk aşamaya hatta ikinci aşamaya bile geçmeye hazır olduğu ifade edildi.

Rospotrebnadzor'un önerisine göre, ilk aşama açık havada spor yapılması ve bazı küçük mağazaların açılmasını, ikinci aşama ailece sokakta gezebilme ve büyük mağazaların açılmasını, üçüncü aşama ise sosyal mesafe gözetilmesi şartıyla parkların, eğitim kurumlarının, otel, kafe ve restoranların açılmasını kapsıyor.

Moskova'da Vnukovo Havalimanı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, havalimanında Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak azaltılmasına başlandı. Havalimanında bir tek terminalin kullanılmaya devam edileceği belirtilen açıklamada havalimanı içerisinde artık şirketlerin bilet satışı yapmaya başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, havalimanında maske ve eldiven takma zorunluluğunun yürürlükte olduğu belirtildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova'nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin'in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 370 bini aştı - Son Dakika

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