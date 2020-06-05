Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine yaklaştı - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 449 bin 834'e, ölü sayısı 5 bin 528'e yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine yaklaştı, System.String[]

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 449 bin 834'e, ölü sayısı 5 bin 528'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 726 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 449 bin 834'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 144 artarak 5 bin 528'e, iyileşen sayısı 8 bin 57 artarak 212 bin 680'e çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı ilk defa yüzde 2'nin altına düşerek yüzde 1,98 oldu. Yeni vakaların yüzde 37,1'inde semptom görülmedi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayıları 3 Haziran'dan bu yana 2 binin altında devam ediyor. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 1855 artarak 191 bin 69'a, ölü sayısı 57 artarak 2 bin 806'ya çıktı.

Şehirde toplam 97 bin 358 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Test sayısı 12 milyonu geçti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 320 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyondan fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 317 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya'da pek çok bölgede sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçilmiş, alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açılmıştı. Ayrıca vatandaşların belirli zamanlarda açık havada spor yapmasına ve gezmesine izin verilmişti.

30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova'da 14 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine yaklaştı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü "Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit         
17:27
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı         
17:19
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir         
17:08
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu         
17:07
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu         
16:35
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi         
16:34
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı         
16:32
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu         
16:29
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi         
16:24
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü         
16:11
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı         
16:07
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti         
16:04
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum         
16:04
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü         
15:54
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı         
15:53
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir         
15:49
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış         
15:48
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı         
15:16
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada         
15:09
AK Parti AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu         
15:09
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu         
14:49
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı 10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı         
14:46
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında         
14:36
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi         
14:35
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi         
14:23
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı         
14:17
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu         
14:11
Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı         
14:02
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı         
13:54
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi         
13:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 17:46:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]