Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 606 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 606 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 606 bin 881'e, ölü sayısı 8 bin 513'e yükseldi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 606 bin 881'e, ölü sayısı 8 bin 513'e yükseldi.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 176 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 606 bin 881'e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 154 artarak 8 bin 513'e, iyileşen sayısı da 12 bin 393 artarak 368 bin 822'ye ulaştı.

229 bin 546 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 31,6'sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 811 artarak 216 bin 906'ya, ölü sayısı 14 artışla 3 bin 657'ye çıktı.

Toplam test sayısı 18 milyona yaklaştı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 17 milyon 800 bini geçtiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 309 bin 200 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:21 Kaynak: AA

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