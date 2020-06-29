Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 641 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 641 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 641 bin 156'ya, ölü sayısı 9 bin 166'ya yükseldi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 641 bin 156'ya, ölü sayısı 9 bin 166'ya yükseldi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 719 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 641 bin 156'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 93 artarak 9 bin 166'ya, iyileşen sayısı 4 bin 343 artarak 403 bin 430'a ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 31,6'sında semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 782 artarak 220 bin 853'e, ölü sayısı 23 artarak 3 bin 761'e çıktı.

Son 24 saatte 289 bin test yapıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 289 bin test yapıldı ve bugüne kadar yapılan test sayısı 19 milyon 300 bini geçti, 297 bin kişi de gözetim altında tutuldu.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 641 bini geçti - Son Dakika

Son Dakika

17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 17:14 Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:44 Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak 16:39 Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi 15:36 Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak 14:53 Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme 14:02 Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti 13:10 Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:42 Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı 09:30 Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
17:14
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
17:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
16:55
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:05:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 641 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]