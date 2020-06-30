Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 650 bine yaklaştı - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 650 bine yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 647 bin 849'a, ölü sayısı 9 bin 320'ye çıktı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 647 bin 849'a, ölü sayısı 9 bin 320'ye çıktı.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 693 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 647 bin 849'a ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 154 artarak 9 bin 320'ye, iyileşen sayısı 9 bin 220 artarak 412 bin 650'ye yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,1'den yüzde 1'e düştü. Yeni vakaların yüzde 30,2'sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 745 artarak 221 bin 598'e, ölü sayısı 35 artarak 3 bin 796'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 228 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 19 milyon 500 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 288 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 650 bine yaklaştı - Son Dakika Dünya

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