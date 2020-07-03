Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 667 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 667 bin 883'e, ölü sayısı 9 bin 859'a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 718 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 667 bin 883'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 176 artarak 9 bin 859'a, iyileşen sayısı 8 bin 915 artarak 437 bin 893'e çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 32,5'inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 659 artarak 223 bin 530'a, ölü sayısı 34 artarak 3 bin 904'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 282 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 20 milyon 400 bini geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, 284 binden fazla kişinin gözetim altında olduğu bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.