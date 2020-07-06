Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 687 bin 862'ye, ölü sayısı 10 bin 296'ya çıktı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 687 bin 862'ye, ölü sayısı 10 bin 296'ya çıktı.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 611 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 687 bin 862'ye ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 135 artarak 10 bin 296'ya, iyileşen sayısı 3 bin 579 artarak 454 bin 329'a yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 28,8'inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 685 artarak 225 bin 545'e, ölü sayısı 22 artarak 3 bin 975'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 21 milyon 300 bini geçtiği belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.

Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti - Son Dakika Dünya
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