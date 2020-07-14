Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 740 bine yaklaştı - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 740 bine yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 739 bin 947'ye, ölü sayısı 11 bin 614'e ulaştı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 739 bin 947'ye, ölü sayısı 11 bin 614'e ulaştı.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 248 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 739 bin 947'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 175 artarak 11 bin 614'e, iyileşen sayısı 8 bin 804 artarak 512 bin 825'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak kalmaya devam etti. Yeni vakaların yüzde 24,5'inde ise semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 613 artarak 230 bin 642'ye, ölü sayısı 37 artarak 4 bin 205'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son 24 saatte 203 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 23 milyon 400 bini geçtiği belirtildi.

Rusya'ya girişte Kovid-19 testi zorunluluğu

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova'nın imzaladığı karar gereğince, 15 Temmuz'dan itibaren Rusya'ya giriş yapan vatandaşlar için Kovid-19 nedeniyle uygulanan 2 haftalık evde izolasyon uygulaması iptal edildi.

Rus vatandaşları, ülkeye giriş yaptıktan sonra 3 gün içinde Kovid-19 testi yaptırmak zorunda olacak.

Ülkeye gelen yabancılar ise sınırda Kovid-19 taşımadığına dair İngilizce ya da Rusça olmak şartıyla en fazla 3 gün öncesinden alınan sağlık raporunu gösterecek, eğer rapor yoksa ülkeye girişinden itibaren 3 gün içerisinde Kovid-19 testi yaptırmak zorunda kalacak.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran'da kaldırılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 740 bine yaklaştı - Son Dakika Dünya
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