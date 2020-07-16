Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 753 bine yaklaştı - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 753 bine yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 752 bin 797'ye, ölü sayısı 11 bin 937'ye çıktı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 752 bin 797'ye, ölü sayısı 11 bin 937'ye çıktı.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 428 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 752 bin 797'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 167 artarak 11 bin 937'ye, iyileşen sayısı 8 bin 443 artarak 531 bin 692'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak kalmaya devam etti. Yeni vakaların yüzde 24,1'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da nisandan bu yana en düşük günlük vaka gerçekleşti. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 531 artarak 231 bin 801'e, ölü sayısı 24 artarak 4 bin 258'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 298 bin test yapıldığı ve toplam test sayısının 24 milyonu geçtiği kaydedildi.

Moskova'da dileyene ücretsiz Kovid-19 testi

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, bugünden itibaren Moskova'da isteyen vatandaşların ücretsiz olarak Kovid-19 testi yaptırabileceğini bildirdi.

Rakova, "Bugünden itibaren vatandaşlar için Kovid-19 testi yapılacak merkezler açıldı. Moskova halkı için hizmetleri mümkün olduğunca elverişli hale getirdik. Kolaylıkla test yapılabilmesi için şehirde yetişkinler için 162, çocuklar için 45 yer oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 753 bine yaklaştı - Son Dakika
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