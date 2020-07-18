Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 765 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 765 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 765 bin 437'ye, ölü sayısı 12 bin 247'ye çıktı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 765 bin 437'ye, ölü sayısı 12 bin 247'ye çıktı.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 234 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 765 bin 437'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 124 artarak 12 bin 247'ye, iyileşen sayısı 7 bin 490 artışla 546 bin 863'e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,8 olarak kalmaya devam etti. Yeni vakaların yüzde 24'ünde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 578 artarak 232 bin 954'e, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 285'e çıktı.

Ülkede, 206 bin 327 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Bugüne kadar yapılan test sayısı 24 milyon 600 bini geçti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 312 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 24 milyon 600 bini geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, 274 bine yakın kişinin gözetimde tutulduğu belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 765 bini geçti - Son Dakika Dünya
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