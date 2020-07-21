Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 783 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 783 bin 328'e, ölü sayısı 12 bin 580'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 842 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 783 bin 328'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 153 artarak 12 bin 580'e, iyileşen sayısı 8 bin 782 artarak 562 bin 384'e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 0,8 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 24,2'sinde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 602 artarak 234 bin 725'e, ölü sayısı 17 artarak 4 bin 331'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin açıklamasında, son 24 saatte 197 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 25 milyon 400 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vakaların az olduğu bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda ise maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.