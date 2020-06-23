Rusya'da Kovid-19 vakaları artarken, tedbirler gevşetilmeye devam ediliyor - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vakaları artarken, tedbirler gevşetilmeye devam ediliyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 599 bin 705'e, ölü sayısı 8 bin 359'a yükseldi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 599 bin 705'e, ölü sayısı 8 bin 359'a yükseldi.

Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 425 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 599 bin 705'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 153 artarak 8 bin 359'a, iyileşenlerin sayısı 12 bin 13 artarak 356 bin 429'a çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,3 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 32,7'sinde semptoma rastlanmadı.

Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 1081 artarak 216 bin 95'e, ölü sayısı 26 artarak 3 bin 643'e çıktı.

309 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 233 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 17 milyon 500 bini geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, 309 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Ülkenin büyük bir kesiminde tedbirler gevşetildi

Rusya Federasyonu'na bağlı 85 bölgeden Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti, Çuvaşistan, Smolensk Bölgesi, Pskov Bölgesi, Nenets Özerk Bölgesi, Hantı-Mansi Özerk Bölgesi, Tuva Cumhuriyeti, Amur Bölgesi haricinde bütün bölgelerde salgına yönelik önlemler kademeli olarak gevşetildi.

Moskova'da restoran ve kafeler tamamen açıldı

Moskova'da tedbirlerin gevşetilmesi kararları dahilinde daha önce sadece teras ve verandalarda hizmete başlayan restoran ve kafeler bugünden itibaren tamamen açıldı.

Çocuk parkları ve yuvalarının da açıldığı şehirde spor salonları, fitness kulüpleri ve havuzlar çalışmaya başladı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vakaların az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.

Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'da Kovid-19 vakaları artarken, tedbirler gevşetilmeye devam ediliyor - Son Dakika Dünya

Son Dakika

15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 07:58 Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak 08:18 Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış 23:46 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu 22:39 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın 21:51 Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek 08:03 TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu 10:57 Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu 15:08 Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin 15:49 AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı 15:48 Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek 15:34 Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı 15:13 Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz 15:07 Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:29:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da Kovid-19 vakaları artarken, tedbirler gevşetilmeye devam ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]