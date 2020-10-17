Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 384 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 384 bin 235'e, ölenlerin sayısı 24 bin 2'ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 922 kişide virüsün görülmesiyle Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 384 bin 235'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 279 artarak 24 bin 2'ye, iyileşen sayısı da 8 bin 617 artışla 1 milyon 65 bin 199'a ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 26,9'unda hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1 oldu.

Toplam test sayısı 53 milyon 300 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 648 artarak 357 bin 643'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 56 artışla 5 bin 906'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 523 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar yapılan test sayısının 53 milyon 300 binden fazla olduğunu bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 115 bin 150 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.