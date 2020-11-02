Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 655 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 655 bin 38'e, ölü sayısı 28 bin 473'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 257 kişide virüs tespit edildi ve böylece şimdiye kadarki Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 655 bin 38'e çıktı.

Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 10 bin 360 artışla 1 milyon 236 bin 33, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 238 artışla 28 bin 473 oldu.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e inerken, yeni vakaların yüzde 25,1'inde hastalık belirtileri görülmedi.

Son 24 saatte 512 bin Kovid-19 testi yapıldı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 796 artarak 434 bin 205'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 53 artışla 6 bin 873'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 512 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 61 milyon 500 binden fazla olduğunu bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 18 bin 665 kişinin virüse yakalanmasıyla "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

Rusya'da, 28 Ekim'de Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devreye girmişti. Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.