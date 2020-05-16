Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 272 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 272 bin 43, ölü sayısı 2 bin 537'ye ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 200 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 272 bin 43'e çıktı.

Mayıs ayının başından bu yana günlük vaka sayısı 10 bin civarında olan ülkede, ölü sayısı 119 artarak 2 bin 537'ye, iyileşen sayısı 4 bin 940 artarak 63 bin 166'ya ulaştı.

Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 4,2'den yüzde 3,5'e düşen Rusya'da, salgının başlangıcından bu yana en düşük vaka artış oranı gerçekleşti. Ülkede yeni vakaların yüzde 44,8'inde semptom görülmediği kaydedildi.

Salgının merkezi durumundaki başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 505 artarak 138 bin 969'a, ölü sayısı 74 artarak 1432'ye yükseldi.

Şehirde toplam 26 bin 32 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

259 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 242 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 6 milyon 600 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 259 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rosatom Devlet Nükleer Enerji Şirketi'nden yapılan açıklamada, çalışanları arasında bugüne kadar toplam 403 kişide Kovid-19 vakası görüldüğü, salgın döneminde 8 çalışanın da hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Mart'ın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova'nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.