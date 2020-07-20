Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 777 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 777 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 777 bin 486'ya, ölü sayısı 12 bin 427'ye ulaştı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 777 bin 486'ya, ölü sayısı 12 bin 427'ye ulaştı.

KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 940 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 777 bin 486'ya çıktı. Günlük vaka sayısı 29 Nisan'dan bu yana ilk defa 6 binin altına düşen ülkede, yaklaşık bir aydır günlük vaka sayısı 6 bin seviyelerindeydi.

Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısı, 76 kişinin hayatını kaybettiği 4 Mayıs'tan bu yana ilk defa en düşük seviyeye indi. Ülkede son bir günde ölü sayısı 85 artarak 12 bin 427'ye, iyileşen sayısı 3 bin 258 artarak 553 bin 602'ye yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,8 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,2'sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 578 artarak 234 bin 123'e, ölü sayısı 15 artarak 4 bin 314'e çıktı.

25 milyon 200 binin üzerinde test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 259 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 25 milyon 200 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 777 bini geçti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 12:00 Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü 11:46 Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
17:43
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
14:19
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 18:28:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 777 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]