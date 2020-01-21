Rusya'da köy evinde yangın: 11 ölü - Son Dakika
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Rusya'da köy evinde yangın: 11 ölü

6 saat önce

Rusya'da bir köy evinde çıkan yangında ev tamamen kül olurken, 11 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da köy evinde yangın: 11 ölü, System.String[]

Rusya'da bir köy evinde çıkan yangında ev tamamen kül olurken, 11 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Sibirya Bölgesi'nde bulunan Tomsk şehrindeki Priçulımskiy köyünde bir kereste fabrikası işçisinin evinde yangın çıktı. Tek katlı 208 metrekarelik ahşap evde gece saatlerinde çıkan yangın bütün evin kül olmasına neden oldu. Binada bulunan orman işçileri kaçmaya fırsat bulamazken, kurtulan olmadı. Yangında, 11 işçinin tamamı feci şekilde can verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çabası binanın ahşap olması nedeniyle sonuçsuz kalırken, 11 işçinin cansız bedenleri yanan evden sabah saatlerine doğru çıkarılabildi. Yaşanan trajedide yanarak ölen işçilerin büyük bir kısmının Özbekistan uyruklu olduğu belirtilirken, cansız bedenler kimliklerinin belirlenmesi için adli tıp morguna sevk edildi. Yangının çıkış nedeni belirsizliğini korurken, bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Sibirya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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